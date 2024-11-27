Bir Kez Daha Tövbe Etti! Ev Hapsi Kararı Kaldırılan Serdar Ortaç'tan Pişmanlık Dolu Sözler: 'Başıma Gelenler Herkese Ders Olsun'

Yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı. Kararın ardından yaptığı ilk açıklamada pişmanlığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Bu bana çok büyük bir ders oldu. Tövbe! Başıma gelenler herkese ders olsun" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. 24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bugün karar sonrası kişisel hesabından bir açıklama yaptı. Üzgün olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

'HERKES BUNDAN DERS ÇIKARSIN'

"Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe! Herkes bundan ders çıkarsın."

Ev Hapsi Verilmişti... Serdar Ortaç Hakkında Yeni KararEv Hapsi Verilmişti... Serdar Ortaç Hakkında Yeni KararMagazin

Etiketler
Serdar Ortaç
Son Güncelleme:
Bulaşık Makinelerinde Neden Çamaşır Makineleri Gibi Cam Bulunmaz? Bulaşık Makinelerinde Neden Çamaşır Makineleri Gibi Cam Bulunmaz?
Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Arasında Eski AKP'li Vekil de Var Eski AKP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi
Fatih'te Ayakkabı Atölyesinde Yangın: Alevler Tüm Binayı Sardı Fatih'te Ayakkabı Atölyesinde Yangın
WhatsApp’taki Yılların Özelliği Google Mesajlar’a Geliyor! Artık Çok Daha Kolay Olacak WhatsApp’taki Yılların Özelliği Google Mesajlar’a Geliyor! Artık Çok Daha Kolay Olacak