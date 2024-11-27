Bir Kez Daha Tövbe Etti! Ev Hapsi Kararı Kaldırılan Serdar Ortaç'tan Pişmanlık Dolu Sözler: 'Başıma Gelenler Herkese Ders Olsun'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. 24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bugün karar sonrası kişisel hesabından bir açıklama yaptı. Üzgün olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

'HERKES BUNDAN DERS ÇIKARSIN'

"Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe! Herkes bundan ders çıkarsın."