Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Arasında Eski AKP'li Vekil de Var

Şanlıurfa'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AKP Milletvekili Adil Çelik'in de bulunduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Arasında Eski AKP'li Vekil de Var

Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar arasında eski AKP Milletvekili Adil Çelik'in de olduğu öğrenildi. Çelik Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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