Fatih'te Ayakkabı Atölyesinde Yangın: Alevler Tüm Binayı Sardı

İstanbul Fatih'te Şehsuvar Bey Mahallesi Yeni Bahar Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir ayakkabı imalathanesinin deposunda saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden atölye çalışanları kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, alevler atölyenin üst katlarına da sıçradı. Atölye çalışanlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA