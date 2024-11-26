Doğu Akdeniz'de 89 Metrelik Gemi Yan Yattı: 13 Personelden 7'si Tahliye Edildi

Doğu Akdeniz'de 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı. Durumun kaptan tarafından bildirilmesi üzerine bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot gönderildi. İlk bilgilere göre gemide bulunan 7 personel tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gemide yaşanan teknik arıza nedeniyle olayın yaşandığı bildirildi. Öte yandan, tedbir amaçlı kıyıya 112 Acil Komuta Merkezi tarafından bir ambulans görevlendirildi.

13 KİŞİDEN 7'Sİ TAHLİYE EDİLDİ

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Serbest Bölge'ye yük almak için gelen boş bir gemiydi. Gemide 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebat vardı, 7'si tedbiren tahliye edildi" dedi.

Pehlivan, ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis bandralı geminin 2 mil açıkta olduğu bilgisini vererek, şunları söyledi:

"Kaptan dahil 6 kişilik mürettebat gemide kaldı. Geminin batma riski olmadığını belirtiyorlar. Ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalışıyorlar. Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı orada süreci takip ediyor. Bir risk olursa kalan mürettebatı alma ve gemiyi limana çekme ihtiyaçları doğabilir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Geminin yan yatma sebebi ise tam olarak bilinmemekle beraber 'balans suyu' kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor."

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Bayrak 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır” denilmişti.