Ev Hapsi Sonrası Konser Veren Serdar Ortaç: Hatalarımızdan Ders Alıyoruz

Ev hapsinin sona ermesiyle İstanbul'da verdiği konserle hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç "Hatalarımızdan ders alıyoruz. Hayat devam ediyor" dedi. Ortaç 24 Aralık'ta mahkemeye çıkacak.

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Ev Hapsi Sonrası Konser Veren Serdar Ortaç: Hatalarımızdan Ders Alıyoruz

Bir süredir ev hapsi cezası nedeniyle sahnelerden uzak kalan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İstanbul'da verdiği konserle hayranlarıyla yeniden buluştu. Yasa dışı bahis reklamı soruşturması kapsamında ev hapsine çarptırılan Ortaç bu süreçte 18 konserini iptal etmek zorunda kalmış ve yaklaşık 25 milyon TL zarar etmişti.

Ev Hapsi Sonrası Konser Veren Serdar Ortaç: Hatalarımızdan Ders Alıyoruz - Resim : 1

ZORLU SÜREÇ VE BÜYÜK KAYIPLAR

Yasa dışı bahis reklamı operasyonunda Mehmet Ali Erbil ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Serdar Ortaç adli kontrol şartıyla ev hapsine alınmıştı. Hayranlarından uzak geçen bu süreçte yalnızca ekonomik kayıplar değil, sahneden kopmanın getirdiği duygusal yük de ünlü şarkıcıyı yormuştu. Ancak Ortaç geri dönüşünü görkemli bir konserle taçlandırdı.

İstanbul’daki bir mekanda sahneye çıkan Ortaç sahne ışıklarının altındaki yerini yeniden alırken büyük bir coşkuyla karşılandı. Hayranlarıyla özlem gidermenin mutluluğunu yaşayan sanatçı, konser sırasında hem onlara hem de bu zorlu dönemde kendisine destek veren dostlarına teşekkür etti.

'HAYAT DEVAM EDİYOR'

Serdar Ortaç, konser sırasında yaptığı açıklamada yaşadığı süreçten dersler çıkardığını ifade etti. “Hatalarımızdan ders alıyoruz, hayat devam ediyor” diyen Ortaç hem hayranlarına moral verdi hem de geleceğe umutla baktığını ortaya koydu.

Ev Hapsi Sonrası Konser Veren Serdar Ortaç: Hatalarımızdan Ders Alıyoruz - Resim : 2

Ancak bu geri dönüş bir yandan da yaklaşan mahkeme duruşmasının gölgesinde gerçekleşti. Yasa dışı bahis reklamı soruşturması kapsamında 24 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak olan ünlü sanatçı, bu süreçte adaletin yerini bulacağına inandığını belirtti. Aynı davada yargılanan Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık’ta ifade verecek. İkili hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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