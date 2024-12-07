Nazan Öncel Apar Topar Ameliyata Alındı

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Operasyon sonrası gözü bandajlı halde bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planında meğer" sözleriyle haberi sevenleriyle paylaştı.

“AFFET BİZİ BURSA”

Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Nazan Öncel, "Affet bizi Bursa" diyerek, bugün Bursa’da vereceği konseri iptal etmek zorunda kaldığını da açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem