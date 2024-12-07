Aylarca Ağzını Bıçak Açmamıştı... Prenses Kate İlk Kez Hastalığı Hakkında Konuştu

Galler Prensesi Kate Middleton, bu yıl boyunca mücadele ettiği kanser hastalığıyla ilgili ilk kez bir yorumda bulundu. Tedavi gördüğünü bir video aracılığıyla açıklayan ama duygularından hiç bahsetmeyen Prenses, sessizliğini ünlü şarkıcıya bozdu.

Aylarca Ağzını Bıçak Açmamıştı... Prenses Kate İlk Kez Hastalığı Hakkında Konuştu

Birleşik Krallık tahtının veliahtı Galler Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, bu yılın başında karın bölgesinden bir operasyon geçirdi. Olayın detaylarının belirtilmemesiyle pek çok spekülasyon gündeme gelirken, kamuoyunun bitmeyen soruları üzerine Prenses'e kanser teşhisi konduğu ve koruyucu kemoterapi göreceği açıklandı. Aylarca tedavi görerek kraliyet görevlerine ara veren Middleton, geçtiğimiz aylarda ise görevlerine geri döndü.

Aylarca Ağzını Bıçak Açmamıştı... Prenses Kate İlk Kez Hastalığı Hakkında Konuştu - Resim : 1

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Noel konseri için Westminster Abbey'de görkemli bir etkinlik organize eden Kate Middleton, eşi Prens William ve çocuklarından önce alana giderek tüm düzenleme ve hazırlıklarla bizzat ilgilendi. Sonra da konserin 600 davetlisini karşıladı.

'BÖYLE OLACAĞINI BİLEMEZDİM'

Hürriyet'in aktardığına göre Prenses Kate, konuklarıyla ayaküstü sohbet ederken ilk kez hastalığı ve kanser tedavisiyle ilgili de konuştu. 42 yaşındaki Prenses, ünlü şarkıcı Paloma Faith ile konuşurken, bitmek üzere olan 2024'ün kendisi için nasıl geçtiğini, kanser tedavisinin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Aylarca Ağzını Bıçak Açmamıştı... Prenses Kate İlk Kez Hastalığı Hakkında Konuştu - Resim : 2

Prenses, "Bu yılın böyle bir yıl olacağını bilemezdim" dedi. Paloma Faith de bu sözler üzerine "Planlanmamış bir durum" yorumunu yaptı. Prenses Kate de şarkıcıya "Kesinlikle planlanmamış... Ama sanıyorum ki bu yıl birçok insan böyle zor zamanlardan geçti" diye yanıt verdi.

Kanser Tedavisi Gören Kate Middleton'dan Duygulandıran MektupKanser Tedavisi Gören Kate Middleton'dan Duygulandıran MektupMagazin
Prenses Kate Middleton'ı Duygulandıran Buluşma! Sıkı Sıkı Sarıldı, Gözyaşlarını TutamadıPrenses Kate Middleton'ı Duygulandıran Buluşma! Sıkı Sıkı Sarıldı, Gözyaşlarını TutamadıMagazin

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Kate Middleton Kanser
Aydilge Tepki Göstermişti: 'Cıstak' Şarkısının Yapımcısı İbrahim Tilaver'den Geri Adım 'Cıstak' Şarkısının Yapımcısı İbrahim Tilaver'den Geri Adım
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
Icardi'yle Ayrılığından Sonra Bir Şok Daha! Wanda Nara'ya Soruşturma Açıldı Wanda Nara'ya Şok Soruşturma!
Kalpteki Tıkalı Bütün Damarları Anında Açıyor! Tahine 1 Tutam Eklemeniz Yeterli Kalpteki Tıkalı Bütün Damarları Anında Açıyor! Tahine 1 Tutam Eklemeniz Yeterli
Ev Hapsinden Sonra Felç Geçirmişti: Serdar Ortaç Bakın Nerede Ortaya Çıktı... Serdar Ortaç Bakın Nerede Ortaya Çıktı...
Ünlü Şarkıcıdan Bomba İtiraf! 'Günde 35-40 Kere Tartıya Çıkardım' Ünlü Şarkıcıdan Bomba İtiraf