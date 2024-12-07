Ünlü Şarkıcıdan Bomba İtiraf! 'Günde 35-40 Kere Tartıya Çıkardım'

Pop müziğin en ünlü isimlerinden Mustafa Sandal, görünüşüne olan takıntısı ve bu nedenle çok abartılı spor yaptığı dönemlerle ilgili itiraflarda bulundu. Şarkıcı, özellikle 2002’den 2012’ye kadar günde 35-40 kere tartıya çıktığını söyledi.

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Ünlü Şarkıcıdan Bomba İtiraf! 'Günde 35-40 Kere Tartıya Çıkardım'

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, “Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler” programına konuk olarak hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Sandal, fiziksel mükemmellik takıntısı nedeniyle bir dönem sporu çok abarttığını anlattı.

'100 GRAM OYNAYINCA PSİKOLOJİM BOZULUYORDU'

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Mustafa Sandal, “2002’den 2012’ye kadar iyice abarttım. O zaman tartıda 100 gram oynayınca psikolojim bozuluyordu. Günde 35-40 kere tartıya çıkıyordum” diye konuştu.

Ünlü Şarkıcıdan Bomba İtiraf! 'Günde 35-40 Kere Tartıya Çıkardım' - Resim : 1

'TEBESSÜM EDEMEYEN İNSANDAN UZAK DURUN'

54 yaşındaki şarkıcı, “Sağlıklı yaşam için negatif ya da pozitif abartıdan uzak durmak gerekiyor. Mükemmel görünümlü vücut ama yüzünde tebessüm yok. Tebessüm edemeyen insandan uzak durun, herkese tavsiyem budur” açıklamasını yaptı.

Ünlü Şarkıcıdan Bomba İtiraf! 'Günde 35-40 Kere Tartıya Çıkardım' - Resim : 2

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