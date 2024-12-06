Mahsun Kırmızıgül'ün Acı Günü
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir hayata gözlerini yumdu. Aldığı haberle yıkılan Kırmızıgül, konser programlarını iptal etti.
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, aldığı acı haberle yıkıldı. Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir yaşamını yitirdi.
99 yaşındaki Bazencir'in alzheimer hastası olduğu ve yaklaşık 2 yıldır evinde tedavi gördüğü belirtildi.
Acı haberi alan Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.