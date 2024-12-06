Mahsun Kırmızıgül'ün Acı Günü

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir hayata gözlerini yumdu. Aldığı haberle yıkılan Kırmızıgül, konser programlarını iptal etti.

Mahsun Kırmızıgül'ün Acı Günü

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, aldığı acı haberle yıkıldı. Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir yaşamını yitirdi.

99 yaşındaki Bazencir'in alzheimer hastası olduğu ve yaklaşık 2 yıldır evinde tedavi gördüğü belirtildi.

Acı haberi alan Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün Acı Günü - Resim : 1

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