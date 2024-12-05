Türkiye Bu Yıl En Çok Kimi Dinledi? Spotify Karneleri Geldi, Zirvedeki İsim Yine Değişmedi

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti’ni açıkladı. Buna göre, Türkiy'de en çok dinlenen sanatçı geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Semicenk oldu. Yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı Sezen Aksu da olurken, usta sanatçı en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesinin de zirvesine yerleşti.

Ülkemizde 2024’te de ağırlıklı olarak rap müzik hakimiyetini sürdürdü. En çok dinlenen sanatçılar çoğunlukla rapçiler, en çok dinlenen şarkılar da rap şarkıları oldu.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

1. Semicenk

2. Lvbel C5

3. Sezen Aksu

4. BLOK3

5. UZI

6. Ati242

7. Motive

8. Hande Yener

9. Dedublüman

10. cakal

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1. CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

2. Lan - Zeynep Bastık

3. DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5

4. Sezen Aksu - Lvbel C5

5. Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin

6. Sen Bilmezsin - Dedublüman

7. SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

8. Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök

9. Renklensin - Reynmen

10. Dale Don Dale - ElMusto

EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

1. Manifesto - Ati242

2. 7EDI - Era7capone

3. EL CHAVO - UZI

4. OBSESİF - BLOK3

5. ROMANTİK - Motive

6. Fatih - Mabel Matiz

7. Kan - UZI

8. Nefes - Derya Uluğ

9. Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

10. Silah Gibi - Cash Flow

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR

1. Sezen Aksu

2. Hande Yener

3. Gülşen

4. Simge

5. Melike Şahin

6. Sertab Erener

7. Ebru Gündeş

8. Zeynep Bastık

9. Bengü

10. Derya Uluğ

Kaynak: Gerçek Gündem