Türkiye Bu Yıl En Çok Kimi Dinledi? Spotify Karneleri Geldi, Zirvedeki İsim Yine Değişmedi

Türkiye genelinde 2024 yılında en çok dinlenen şarkılar ve şarkıcılar belli oldu. Bu yıl da geçen sene olduğu gibi en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen kadın şarkıcı da 2017 yılından beri değişmeden yine Sezen Aksu oldu.

Son Güncelleme:
Türkiye Bu Yıl En Çok Kimi Dinledi? Spotify Karneleri Geldi, Zirvedeki İsim Yine Değişmedi

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti’ni açıkladı. Buna göre, Türkiy'de en çok dinlenen sanatçı geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Semicenk oldu. Yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı Sezen Aksu da olurken, usta sanatçı en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesinin de zirvesine yerleşti.

Ülkemizde 2024’te de ağırlıklı olarak rap müzik hakimiyetini sürdürdü. En çok dinlenen sanatçılar çoğunlukla rapçiler, en çok dinlenen şarkılar da rap şarkıları oldu.

Türkiye Bu Yıl En Çok Kimi Dinledi? Spotify Karneleri Geldi, Zirvedeki İsim Yine Değişmedi - Resim : 1

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR

1. Semicenk
2. Lvbel C5
3. Sezen Aksu
4. BLOK3
5. UZI
6. Ati242
7. Motive
8. Hande Yener
9. Dedublüman
10. cakal

EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR

1. CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
2. Lan - Zeynep Bastık
3. DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
4. Sezen Aksu - Lvbel C5
5. Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
6. Sen Bilmezsin - Dedublüman
7. SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
8. Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
9. Renklensin - Reynmen
10. Dale Don Dale - ElMusto

Türkiye Bu Yıl En Çok Kimi Dinledi? Spotify Karneleri Geldi, Zirvedeki İsim Yine Değişmedi - Resim : 2

EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER

1. Manifesto - Ati242
2. 7EDI - Era7capone
3. EL CHAVO - UZI
4. OBSESİF - BLOK3
5. ROMANTİK - Motive
6. Fatih - Mabel Matiz
7. Kan - UZI
8. Nefes - Derya Uluğ
9. Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
10. Silah Gibi - Cash Flow

Türkiye Bu Yıl En Çok Kimi Dinledi? Spotify Karneleri Geldi, Zirvedeki İsim Yine Değişmedi - Resim : 3

EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR

1. Sezen Aksu
2. Hande Yener
3. Gülşen
4. Simge
5. Melike Şahin
6. Sertab Erener
7. Ebru Gündeş
8. Zeynep Bastık
9. Bengü
10. Derya Uluğ

Spotify Wrapped 2024 AçıklandıSpotify Wrapped 2024 AçıklandıKültür - Sanat
Kalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine ÇektiKalben Bıyıklı Tarzıyla Dikkatleri Üzerine ÇektiMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Spotify müzik Sezen Aksu
Son Güncelleme:
Miras Kalan Tapu ve Aracınızı Satarken Dikkat Etmeniz Gereken Detay Miras Kalan Tapu ve Aracınızı Satarken Dikkat Etmeniz Gereken Detay
Akbelen Direnişçisi Nejla Işık, BBC'nin 'İlham Veren 100 Kadın' Listesine Girdi Akbelen Direnişçisi BBC'nin Listesine Girdi
Dağılmayan İrmik Helvası Yapmanın Basit Yolu! Şefler Gizlemişti Dağılmayan İrmik Helvası Yapmanın Basit Yolu! Şefler Gizlemişti
Anne Babalar Bu Belirtilere Dikkat! Uzmanı Açıkladı, Akran Zorbalığı Nasıl Ortaya Çıkar? Akran Zorbalığı Nasıl Ortaya Çıkar? Bu Belirtilere Dikkat