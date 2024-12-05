Türkiye Bu Yıl En Çok Kimi Dinledi? Spotify Karneleri Geldi, Zirvedeki İsim Yine Değişmedi
Türkiye genelinde 2024 yılında en çok dinlenen şarkılar ve şarkıcılar belli oldu. Bu yıl da geçen sene olduğu gibi en çok dinlenen sanatçı Semicenk olurken, en çok dinlenen kadın şarkıcı da 2017 yılından beri değişmeden yine Sezen Aksu oldu.
Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, 2024 Yılın Özeti’ni açıkladı. Buna göre, Türkiy'de en çok dinlenen sanatçı geçen yıl olduğu gibi 2024’te de Semicenk oldu. Yılın en çok dinlenen üçüncü sanatçısı Sezen Aksu da olurken, usta sanatçı en çok dinlenen kadın şarkıcılar listesinin de zirvesine yerleşti.
Ülkemizde 2024’te de ağırlıklı olarak rap müzik hakimiyetini sürdürdü. En çok dinlenen sanatçılar çoğunlukla rapçiler, en çok dinlenen şarkılar da rap şarkıları oldu.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
1. Semicenk
2. Lvbel C5
3. Sezen Aksu
4. BLOK3
5. UZI
6. Ati242
7. Motive
8. Hande Yener
9. Dedublüman
10. cakal
EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
1. CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
2. Lan - Zeynep Bastık
3. DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
4. Sezen Aksu - Lvbel C5
5. Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
6. Sen Bilmezsin - Dedublüman
7. SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
8. Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
9. Renklensin - Reynmen
10. Dale Don Dale - ElMusto
EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
1. Manifesto - Ati242
2. 7EDI - Era7capone
3. EL CHAVO - UZI
4. OBSESİF - BLOK3
5. ROMANTİK - Motive
6. Fatih - Mabel Matiz
7. Kan - UZI
8. Nefes - Derya Uluğ
9. Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
10. Silah Gibi - Cash Flow
EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR
1. Sezen Aksu
2. Hande Yener
3. Gülşen
4. Simge
5. Melike Şahin
6. Sertab Erener
7. Ebru Gündeş
8. Zeynep Bastık
9. Bengü
10. Derya Uluğ
Kaynak: Gerçek Gündem