Kanser Tedavisi Gören Kate Middleton'dan Duygulandıran Mektup

Bu yıl kanser tedavisi alması nedeniyle kamuoyu karşısına pek çıkmayan Galler Prensesi Catherine (Kate Middleton), son bir aydır kraliyet görevlerine kaldığı yerden devam ediyor. Çok zor bir sene geçiren Prenses, 6 Aralık'taki Aziz Nikola Günü töreninde konuklara dağıtılacak bir mektup kaleme aldı. Mektubun bazı kısımları ise tören öncesi internet üzerinden yayımlandı.

'GELENEKSEL GÜNLER BİZİ SEVGİYE YÖNLENDİRİYOR'

Prenses Catherine, mektubunda Aziz Nikola Günü'nü "kutlama ve neşe zamanı" olarak tanımlarken, sevginin önemini de "en karanlık zamanları aşmaya yardımcı olabilecek bir unsur" şeklinde anlattı. Galler Prensesi, geleneksel günleri kastederek “Bizi korkuya değil sevgiye yönelmeye teşvik ediyor. Hem kendimize gösterdiğimiz hem de başkalarına gösterdiğimiz sevgi. Empatiyle dinleyen sevgi, nazik ve anlayışlı sevgi, bağışlayıcı sevgi, neşe ve umut getiren sevgi" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HEDİYE SEVGİDİR'

Prenses, mektubunu şu şekilde tamamladı:

"Alabileceğimiz en büyük hediye sevgidir. Sevgi, en karanlık zamanlarımızda bile parıldayan ışıktır. Hepimizin birbirimize sunabileceği bir şey var. Nazik sözler ya da anlayışla dinlemek, yorgun bir omzun etrafındaki kol ya da sessizce yalnızca birinin yanında olmak."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Prenses Catherine'in sözleri sosyal medyada gündeme gelirken, çok zorlu bir tedavinin ardından kaleme aldığı mektup birçok kişiyi duygulandırdı. Böyle zamanlarda ailenin sevgi ve desteğinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem