Fahriye Evcen Kaza Geçirdi

Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Evcen kayak yaparken kaza geçirdi. Evcen, geçirdiği kaza sonucunda parmağından yaralandı.

Son Güncelleme:
Fahriye Evcen Kaza Geçirdi

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdiği görülmüştü. Pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşayan Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı.

Fahriye Evcen Kaza Geçirdi - Resim : 1

'NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM'

Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı. Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Taraftarları Osimhen’i Sakatlıyordu! Polis Son Anda KurtardıGalatasaray Taraftarları Osimhen’i Sakatlıyordu! Polis Son Anda KurtardıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Burak Özçivit Fahriye Evcen
Son Güncelleme:
Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı Emre Kongar Neden TELE1'e Veda Etti? Yanardağ Nedenini Açıkladı
Nazan Öncel Apar Topar Ameliyata Alındı Nazan Öncel Apar Topar Ameliyata Alındı
Aylarca Ağzını Bıçak Açmamıştı... Prenses Kate İlk Kez Hastalığı Hakkında Konuştu Prenses Kate İlk Kez Hastalığı Hakkında Konuştu
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor