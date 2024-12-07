Galatasaray Taraftarları Osimhen’i Sakatlıyordu! Polis Son Anda Kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, maç için Sivas'a geldi. Sarı-kırmızı taraftarlar havalimanında takımlarını büyük bir coşkuyla karşılanırken, futbolcu Victor Osimhen sevgi selinde az kalsın sakatlanıyordu. Osimhen, polisin son anda müdahalesiyle kurtuldu.

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Galatasaray Taraftarları Osimhen’i Sakatlıyordu! Polis Son Anda Kurtardı

Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, bu mücadele öncesi kente geldi. Yüzlerce taraftar takımlarını karşılamak üzere havalimanına geldi. Galatasaray'ın yıldız futbolcu Victor Osimhen sakatlık tehlikesi yaşadı.

Galatasaray Taraftarları Osimhen’i Sakatlıyordu! Polis Son Anda Kurtardı - Resim : 1

BARİYERLER, OSIMHEN'İN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sarı kırmızılı takımın futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in ayakları üzerine doğru devrildi.

Galatasaray Taraftarları Osimhen’i Sakatlıyordu! Polis Son Anda Kurtardı - Resim : 2

SON ANDA KURTARDI

Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engellemesiyle sakatlık tehlikesini bertaraf etti. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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