Sıfırdan Milyarder Olan Selena Gomez İlk Kez Konuştu! 'Hayalim Onlar Sayesinde Gerçek Oldu'

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Rare Beauty adlı güzellik markasının başarısı sayesinde milyarder oldu. 1,3 milyar dolarlık servet elde eden Gomez, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı, "Paradan bahsetmek tatsız ama bu statüyü güzellik ürünlerimi satın alan insanlara borçlu olduğunu söylemeliyim" dedi.

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Sıfırdan Milyarder Olan Selena Gomez İlk Kez Konuştu! 'Hayalim Onlar Sayesinde Gerçek Oldu'

Sosyal medyada en çok takip edilen kadın olan ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in toplam serveti 1,3 milyar dolar oldu. Servetinin büyük çoğunluğunu popüler güzellik markası Rare Beauty'ye borçlu olan Gomez, "milyarder" statüsüne ulaşmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Yedi yaşından beri sektörde çalışan ve sıfırdan büyük bir servet elde eden yıldız isim, "Paradan bahsetmenin tatsız olduğunu düşünüyorum ama bir şey söylemem gerekirse bu statüyü güzellik ürünlerimi satın alan insanlara borçlu olduğunu söylemeliyim" dedi.

KENDİ SERVETİNİ KENDİ YARATTI

NTV'de yer alan habere göre Gomez, "Hayallerimi gerçekleştiren kişiler ürünlerimi satın alan insanlar. Bu yüzden gerçekten çok onur duyuyorum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Milyarder olmasıyla beraber Selena Gomez, aralarında yakın arkadaşı Taylor Swift ve Rihanna'nın da yer aldığı "kendi servetini yaratan en genç milyarder kadınlar" listesine girdi.

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Kaynak: NTV

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