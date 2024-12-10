'Emilia Perez'in Yıldızı Selena Gomez'e Ağır Sözler! Eugenio Derbez Tepki Yağınca Özür Diledi

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, kariyerinin en başarılı yıllarından birini geçirdi. Rare Beauty adlı güzellik markasıyla bu yıl milyarder statüsüne erişen Gomez, Fransız yönetmen Jacques Audiard'ın "Emilia Pérez" filmindeki rolüyle de, üç rol arkadaşıyla beraber Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

'ONU İZLERKEN 'BU DA NE BÖYLE?' DEDİM'

"Emilia Pérez" Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni'nde de 10 adaylık kazanarak bir rekora imza atarken, Meksikalı oyuncu Eugenio Derbez'in, filmde Gomez'in İspanyolca konuşmasını eleştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Bir podcast yayınında konuşan Derbez, filmde Gomez'in İspanyolcasının hiç iyi olmadığını belirterek, "Filmi izlerken Selena'nın olduğu her sahnede arkadaşlarımla birbirimize dönüp 'Bu da ne böyle?' dedik" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Derbez, sözlerinin devamında "Selena dışında filmi beğendim çünkü kurtarılabilir şeyler var. Ama 'Yönetmenin İngilizce veya İspanyolca bilmemesi ve filmin İspanyolca ve İngilizce olması, ayrıca Meksika'da geçip de kültürü anlamaması ne kadar tuhaf' diye düşündüm" dedi. Derbez'in açıklamalarına Gomez'in hayranlarından büyük tepki geldi.

'BU FİLME ÇOK EMEK VERDİM'

Meksika asıllı bir ABD vatandaşı olan ve ana dili İspanyolca olmayan Selena Gomez, Derbez'in eleştirilerine bir TikTok yorumuyla yanıt verdi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, "Senin nereden geldiğini anlıyorum. Üzgünüm ama bana verilen sürede elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu filme ne kadar emek verdiğim gerçeğini değiştirmiyor" paylaşımında bulundu.

'ÖZÜR DİLERİM, LATİNLER BİRBİRİNİ DESTEKLEMELİ'

Eugenio Derbez, Gomez'in açıklamasının ardından özür dileyerek "Hassasiyetsiz yorumlarım için gerçekten özür dilerim. Yaptığım savunulamaz ve savunduğum değerlere aykırı. Latinler olarak birbirimizi her zaman desteklemeliyiz. Yanlış yaptım ve Selena’ya hayranlık duyuyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem