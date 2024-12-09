Yılmaz Güney Filminde Büyük Kriz! Yönetmen Yapımcıya Ateş Püskürdü

Türk sinemasında ‘Çirkin Kral’ lakaplı Yılmaz Güney’in hayatını anlatacak film projesinin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, filmin yapımcısı Ahmet San’ı topa tuttu. Şavata, filmin neden çekilemediğini de açıklayarak “Ahmet San kim ki. Yılmaz güney sağ olsaydı yanında geçemezdi” dedi.

Yılmaz Güney Filminde Büyük Kriz! Yönetmen Yapımcıya Ateş Püskürdü

Filmleriyle canlandırdığı karakterleriyle hafızalara kazınan, Türk sinemasının usta ismi Yılmaz Güney’in hayatının beyaz perdeye aktarılacağı açıklanmış, Güney’in başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun canlandıracağı söylenmiş ancak daha sonra da proje olmayacağı duyurulmuştu.

Yılmaz Güney Filminde Büyük Kriz! Yönetmen Yapımcıya Ateş Püskürdü - Resim : 1

ÖNCE OYUNCU ŞİMDİ YAPIMCI KRİZİ

Yönetmen Güney’in eşi Fatoş Güney’in kaleme aldığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak çekilmesi planlanan filmde krizler bitmek bilmedi.

Yılmaz Güney Filminde Büyük Kriz! Yönetmen Yapımcıya Ateş Püskürdü - Resim : 2

“BENİM DIŞIMDA KİMSE YILMAZ GÜNEY'İ ÇEKEMEZ”

Merakla beklenen projede yeni bir kriz daha yaşandığı ortaya çıktı. Durak Medya’dan Mustafa Barış Durak’ın haberine göre, ünlü yönetmen Gani Rüzgar Şavata, film projesinin maddi nedenler sebebiyle başlayamadığını öne sürdü. Şavata “Benim dışımda kimse Yılmaz Güney'i çekemez" dedi.

Yılmaz Güney Filminde Büyük Kriz! Yönetmen Yapımcıya Ateş Püskürdü - Resim : 3

“AHMET SAN KİM Kİ?”

Film için sponsor arayışlarının olumsuz geçtiğini vurgulayan Şavata film yapımcısı Ahmet San'ı ağır şekilde eleştirdi. Şavata “Ben zaten daha önce de demiştim bu proje karşıyım. Ahmet San kim ki. Yılmaz güney sağ olsaydı yanında geçemezdi” dedi.

Daha önce Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan iki film çeken Şavata, 2024 yılının sonundan çekilmesi planlanan film için henüz başrol oyuncusunun bulunmadığını belirtti.

Yılmaz Güney Filminde Büyük Kriz! Yönetmen Yapımcıya Ateş Püskürdü - Resim : 4

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Kaynak: Durak Medya

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