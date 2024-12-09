Efsanevi Rock Grubu Guns N' Roses 32 Yıl Sonra İstanbul'da Konser Verecek! Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Guns N' Roses 32 yıl sonra ilk kez orijinal kadrosuyla Türkiye'de konser verecek. Önümüzdeki yaz İstanbul BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak grubun konser biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı da belli oldu.

Efsanevi Rock Grubu Guns N' Roses 32 Yıl Sonra İstanbul'da Konser Verecek! Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Efsanevi rock müzik grubu Guns N' Roses, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek konser turuna çıktı. İkonik grup, 2025 yazında da İstanbul'da bir konser verecek. En son 1993 yılında Türkiye'de konser veren grupp, 32 yıl aradan sonra tekrar ülkeye gelerek 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Efsanevi Rock Grubu Guns N' Roses 32 Yıl Sonra İstanbul'da Konser Verecek! Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor? - Resim : 1

Habertürk'te yer alan habere göre grup, orijinal kadrosuyla sahneye çıkacak. Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas gitar) ve Slash (lead gitar) gibi ikonik isimler, İstanbul konserinde hayranlarının karşısına çıkacak.

Efsanevi Rock Grubu Guns N' Roses 32 Yıl Sonra İstanbul'da Konser Verecek! Biletler Ne Zaman Satışa Çıkıyor? - Resim : 2

BİLETLER 10 ARALIK'TA SATIŞTA

Guns N' Roses'ın Avrupa ve Orta Doğu turnesi kapsamında İstanbul'da vereceği konserin biletleri, 10 Aralık 2024'te ön satışlarıyla satışa sunulacak. Genel satış ise 13 Aralık 2024'te başlayacak. Guns N' Roses hayranları için bu konser, 2025 yazının en heyecan verici etkinliklerinden biri olacak.

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Kaynak: Habertürk

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