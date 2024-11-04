Ünlü İngiliz Grubu Blue İstanbul'a Geliyor: İşte Konser Detayları

Kendilerine has tarzlarıyla pop, rock ve soul’u harmanlayarak büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen İngiliz müzik grubu Blue İstanbul'a geliyor. Gryp İstanbul'da 2 konser verecek. İşte detaylar...

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Ünlü İngiliz Grubu Blue İstanbul'a Geliyor: İşte Konser Detayları

Müzik dünyasında oldukça özel bir yere sahip olan Blue, 5 ve 6 Mart 2025'te İstanbul Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

2001 yılında kurulan İngiliz grubun İstanbul konserlerinin biletleri Bubilet'ten satışa sunuldu.

Bir dönemi etkisi altına alan İngiliz pop grubu Blue, "All Rise", "If You Come Back" ve "U Make Me Wanna" gibi sevilen parçalarını seslendirecek.

Ünlü İngiliz Grubu Blue İstanbul'a Geliyor: İşte Konser Detayları - Resim : 1

Kaynak: DHA

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