Oz Büyücüsü Filmindeki İkonik Kırmızı Ayakkabılar Satılıyor

Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı ayakkabılar, 2005'te çalındıktan sonra FBI tarafından 2018'de bulunmuştu. Heritage Auctions müzayede evi, ayakkabıların en az 825 bin dolara satılmasını bekliyor.

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Oz Büyücüsü Filmindeki İkonik Kırmızı Ayakkabılar Satılıyor

Oz Büyücüsü filminde Judy Garland’ın giydiği ikonik kırmızı renkli ayakkabılar, 2005’de sergilendiği Judy Garland Müzesi’nden çalındı. FBI 2018'te bir operasyon sırasında ayakkabıları bulduğunu ifade etti.

Oz Büyücüsü Filmindeki İkonik Kırmızı Ayakkabılar Satılıyor - Resim : 1

2023 yılında görülen davada, ABD’li Terry Jon Martin isimli kişi kötü sağlık koşulları sebebiyle 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı. Heritage Auctions müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, ayakkabıların açık artırmayla satılacağı ifade edildi. Ayakkabıların en az 825 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Oz Büyücüsü Filmindeki İkonik Kırmızı Ayakkabılar Satılıyor - Resim : 2

Kaynak: DHA

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