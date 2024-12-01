Sagopa Kajmer'i Kızdırdılar! Sahnede Üzerine Sigara Atanlara Tepki Gösterdi: 'Beni Pişman Etmeyin'

Rapçi Sagopa Kajmer, Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi’nde dinleyicileriyle buluştu. ‘Terapi’ adlı şarkısında geçen ‘Hükümlü kapıda kilit, sigarama kibrit’ sözünde sigara atmayı bir gelenek haline getiren Kajmer, hayranlarının parçadan önce üzerine sigara atmasına tepki gösterdi.

Dinleyicilerini "Sigara atmaktan vazgeçin" diye uyaran ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı:

'BENİ PİŞMAN ETMEYİN'

"Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser​ yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama Terapi’de atabilirsiniz."

HAYRANLARINA 'SAYGI' UYARISI

Konserlerinde hayranlarından her zaman saygılı olmalarını istediğini vurgulayan Sagopa Kajmer, sahnede güvenliğin ve sanatın ön planda olması gerektiğini belirtti.