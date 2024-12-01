Tanyeli'nin Sözleri Yürek Dağladı! İlk Kez Anlattı... 'Bakımsızlıktan Vereme Yakalandım'

Bir süredir pankreas kanseriyle kanserle mücadele eden ve birçok operasyon geçiren ünlü oryantal dansçı Tanyeli, hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Tanyeli, son olarak Türkiye'nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun kendisini ziyaret ettiği anları paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

'ÜNLÜYSEN ÖLEBİLİRSİN'

Ünlü dansçı, "Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım, bazı şeyleri anlatmak imkansız ya işte öyle bir şey" diye başladığı mesajında şunları yazdı:

"Hemşireler şaşkın, ben bana şaşkın. Ünlüysen ölebilirsin, ünlüsün diye öfkeli, dostların destek oluyor diye öfkeli, doğruları söylüyorsun diye öfkeli birileri var. Allahtan azınlıklar yoksa nasıl bu kadar karanlığı içinde taşıyorlar. Gerçi ben çocukluktan şanssız biraz da bahtsızım, o zaman ünlü değildim o yüzden öl de demediler galiba.

'İKİ SENE SANATORYUMDA YATTIM'

Bakımsızlıktan vereme yakalandığımda sadece 6 yaşındaydım, 2 seneye yakın İzmir'de devlet sanatoryumunda birçok kez yattım çıktım, çıkamayanlar vardı acısıyla hayatın o zamanlarda tanıştım. Gerçi oraya da aileden şanssız olduğum için, düşün aile var ama çocuk esirgemedesin ya da bakıcıdasın."

'AİLENİ SEÇEMİYORSUN'

Tanyeli, şimdi ise yanında ailesinin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bile bir de senin hastalığın için ağlamıştım ben diyebilen aile var. Beklenti için yaklaşan ama sevgiden samimiyetten uzak, hırs için sadece yaparlar seni bir basamak. O yüzden uzağım, benim çocuklarım ve eşim yani çekirdek ailem ve dostlarımın maneviyatı bana yeter. Sevenlerin gönülden yaptığı dualar yeter. İnsanoğlunun maalesef bazıları çürük elmadan beter. Aileni seçemiyorsun, yapılan kötülüklerin önüne geçemiyorsun. Bunlarla beslenen insanlar var . Uzun hikaye, Rabb'imin lütfu benim dostlarım oldu, bugün de ziyaretleri ile yüzümü güldürdüler."

Kaynak: Gerçek Gündem