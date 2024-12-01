Adele Tüm Gemileri Yaktı! Sahnelere Vedası Sonrası Bir Radikal Karar Daha...

Müzik kariyerine ve sahnelere uzun bir süre için veda eden İngiliz sanatçı Adele, Hollywood'u da terk etmeye karar verdi. Şarkıcı, memleketi İngiltere'ye dönmeyi planlarken, ev arayışına başladı.

Adele Tüm Gemileri Yaktı! Sahnelere Vedası Sonrası Bir Radikal Karar Daha...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, birkaç ay önce müziğe uzun bir ara vereceğini açıklamış ardından da geçen hafta Las Vegas'taki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etmişti. Grammy ödüllü şarkıcı, hayatında köklü değişiklikler yaparken bir radikal karar daha aldı.

Adele, memleketi İngiltere'ye dönmeyi düşündüğü konuşuluyor. "Yurt özlemi çeken" şarkıcının, "Hollywood'da hayal kırıklığına uğradığı" için nişanlısı Rich Paul ile birlikte Londra'ya geri dönmeyi düşündüğü iddia edildi.

Adele Tüm Gemileri Yaktı! Sahnelere Vedası Sonrası Bir Radikal Karar Daha... - Resim : 1

NTV'de yer alan habere göre; 36 yaşındaki şarkıcı, spot ışıklarından uzakta olduğu bu dönemin tadını 8 yaşındaki oğlu Angelo ile memleketi Londra'da çıkarmayı planlıyor.

ABD'DEKİ MALİKANESİNİ SATMAYACAK

Adele'in yaklaşık 220 milyon doları olduğu ve ev arayışına başladığı belirtildi. Şarkıcıya yakın kaynaklar, Adele'in başkentte kendisi için "güzel ve güvenli" bir ev aradığını belirtti. Kaynaklara göre, Adele sevgilisi Paul Rich ile paylaştığı 58 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesini satmayı planlamıyor ancak yılın sadece bir kısmını Amerika'da geçirmek istiyor.

Adele Tüm Gemileri Yaktı! Sahnelere Vedası Sonrası Bir Radikal Karar Daha... - Resim : 2

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Kaynak: NTV

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