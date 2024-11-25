Pop Müzikte Bir Devir Kapandı! Adele'den Sahnelere Veda...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas’ta gerçekleştirdiği “Weekends With Adele” adlı gösterisinin final konseriyle sahnelere veda etti. 36 yaşındaki sanatçı, iki yıl süren performanslarının ardından müzikseverlere duygusal anlar yaşattı.

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Pop Müzikte Bir Devir Kapandı! Adele'den Sahnelere Veda...

Las Vegas’taki Caesars Palace’ta gerçekleşen ve 100’üncü konseriyle tamamlanan gösteride, Adele hem izleyenlerin hem de kendi gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü sanatçı, "Hello", "Someone Like You", "Rolling in the Deep" ve "Easy On Me" gibi hit şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Pop Müzikte Bir Devir Kapandı! Adele'den Sahnelere Veda... - Resim : 1

"BU SAHNEYİ VE SİZLERİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Son konserinde izleyicilere hitap eden Adele, müzikle ilgili bir süre için planı olmadığını belirterek, “Bu gösterilerin sona ermesine çok üzülüyorum ama aynı zamanda bu anların gerçekleşmiş olmasından dolayı mutluyum. Bu sahneyi, sizleri ve birlikte paylaştığımız enerjiyi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isteyeceğimi şu an bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Adele’in bu vedası, hayranları arasında büyük bir yankı uyandırırken, sanatçının müziğe ne zaman döneceği merak konusu oldu.

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Kaynak: DHA

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