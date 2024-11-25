Hadise’den Bomba İtiraf! Oyunculuktan Sonra Şimdi de Buna Merak Saldı

Konserlerindeki tarzı, danslarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, oyunculuğa da adım attığını duyurmuş, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Hadise’nin merakla beklenen dizisi Esas Oğlan’ın yayınlanan ilk fragmanındaki sahneler sosyal medyada gündem olmuştu. Dizinin fragmanı TikTok’ta müstehcen bulunduğu öne sürülerek kaldırılmış, Hadise bu duruma sert tepki göstermişti.

SAÇLARININ RENGİ OLAY OLMUŞTU

Başrollerinde Seda Bakan, Şükrü Özyıldız, Kubilay Aka gibi oyuncuların yer aldığı Esas Oğlan dizisinin geçen hafta yapılan galasında Hadise, yeni imajıyla herkesi şaşırtmıştı. Yıllardır saçlarını sarıya boyatan Hadise, bu kez rengini koyultmuştu.

Galada, dizide birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Seda Bakan ile aynı kıyafeti giyerek poz veren Hadise’nin yeni tarzı, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

‘Esas Oğlan’ dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, bir süredir konuşulan özel hayatına ilişkin konuştu.

ARKADAŞLARININ İLİŞKİ TERAPİSTİ HADİSE

Bu ilişkinin kendisi için önemli olduğunu belirten Hadise, “İş mi aşk mı” sorusuna “İş” yanıtını verdi. Hadise’nin kıskançlık ile ilgili soruyu ise “İş ile ilgili kıskançlık olmaz” diyerek cevaplandırdı. Hadise’nin bu cevabı, eski eşi Mehmet Dinçerler’e gönderme olarak algılandı.

Arkadaşlarına ilişki terapisi verdiğini de söyleyen Hadise “Dürüstümdür, ‘Ayrıl’ derim, ‘Bu adamdan bir cacık olmaz’ derim” dedi.

Kaynak: Posta