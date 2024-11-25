Yüzü Yanan Masterchef Beyza’dan Acı İtiraf! ‘Yüzümde Dayak İzleri Vardı’

Geçen hafta yüzüne kızgın yağ dökülen ve yürekleri ağza getiren MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza’nın şiddet itirafı, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri duygulandırdı.

Yüzü Yanan Masterchef Beyza’dan Acı İtiraf! ‘Yüzümde Dayak İzleri Vardı’

MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza’nın çekimlerdeki bir kaza sonrası yüzüne kızgın yağ dökülmüş, genç yarışması 12 boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Tedavisinin ardından yarışmaya geri dönen Beyza, son bölüm fragmanında herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Kadına Şiddet teması işlenen bölümde MasterChef’in kadın yarışmacısı Beyza’dan şiddet itirafı geldi.

Yüzü Yanan Masterchef Beyza’dan Acı İtiraf! ‘Yüzümde Dayak İzleri Vardı’ - Resim : 1

“2 YIL ÖNCE ŞİDDETE MARUZ KALDIM”

Daha önce şiddete uğradığı için yüzü yandığında korkmadığını açıklayan Beyza, başına gelen dehşeti şöyle anlattı: Ben de o kadınlardan biriyim. 2 yıl önce şiddete maruz kaldım. Yüzümde zaten dayak izleri vardı. O yüzden yandığında korkmadım, çünkü alıştım.

Beyza’nın şiddete uğradığını itiraf etmesi, hem yarışmacı arkadaşlarını hem de jüri üyelerini duygulandırdı. Beyza'nın o açıklaması sırasında Somer Şef ise gözyaşlarını tutamadı.

Yüzü Yanan Masterchef Beyza’dan Acı İtiraf! ‘Yüzümde Dayak İzleri Vardı’ - Resim : 2

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Kaynak: TV8

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