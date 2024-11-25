Teğmenlerin Komutanı da Görevden Alındı! 'Bilseydim Yine Yapardım, Çizgimden Bir An Olsun Sapmayacağım!'

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhuriyet’teki bugünkü köşe yazısına teğmenlere destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan Tabur Komutanı Binbaşı S.İ.’nin veda mesajını taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki (MSÜ KHO) mezuniyet töreninde teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak kılıçlarını kaldırarak yemin etmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, kılıçla yemin eden teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler arasında alay komutan vekili, tabur ve bölük komutanının da yer aldığı belirtilmişti. Teğmenlere ilişkin açılan soruşturma devam ederken, gazeteci Barış Terkoğlu, dikkat çeken bir bilgiyi köşesinde paylaştı.

Terkoğlu, teğmenlerin Topçu Okulu'ndaki Tabur Komutanı Binbaşı S.İ.'nin teğmenlere sahip çıktığı suçlamasıyla görevden alındığını, yıllardır atama yapılmayan bir kadroya görevlendirildiğini ifade etti.

Terkoğlu, Binbaşı'nın sitem dolu bir mesajla veda ederek ortak gruplardan ayrıldığını yazdı.

“TÜM MİLLİ MÜCADELE ŞEHİTLERİNİN ASKERİYİM”

Binbaşı S.İ.'nin şu veda mesajını yazdığı ifade edildi: An itibarıyla ...’ya görevlendirildim. Sebep olarak teğmenler ile ilgili bir durum olduğunu değerlendiriyor ve biliyorum. Komutanlık makamı tarafından teğmenlere sahip çıktığım onları tebrik ettiğim yönünde değerlendirme oldu. Şunun bilinmesini isterim ki...buradan haykırıyorum. Ben teğmenlerden önce de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeri idim şimdi de Mustafa Kemal, onun silah arkadaşları ve tüm Milli Mücadele şehitlerinin askeriyim. Bu vatanı kuran bize emanet bırakanların izinde olmanın bunlara sebep olacağını bilmiyordum. Bilse idim yine yapardım. Çizgimden bir an olsun sapmayacağım. WhatsApp profilimde de yıllardır yazdığı gibi ‘Herkes hak ettiğini bir gün alır’ diyor ve hepinize hayırlı görevler diliyorum.

Kaynak: Cumhuriyet