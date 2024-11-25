İzmir'de Fabrika Yangını: Küle Döndü

İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. 2 saat sonra söndürülen yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

İzmir'de Fabrika Yangını: Küle Döndü

Okay Yalçın'a ait olduğu belirtilen 'Okay Plastik' adlı fabrikadaki yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi. 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip plastik kasa üretimi yapılan fabrikadaki yangının nedeninin uzman ekibin incelemesi sonrası netlik kazanacak.

İzmir'de Fabrika Yangını: Küle Döndü - Resim : 1

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yangına itfaiye ekipleri, yeterli kuvvetle müdahaleye devam ediyor. Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı alanda herhangi bir yaralanan olmadı. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

İzmir'de Fabrika Yangını: Küle Döndü - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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