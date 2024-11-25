İzmir'de Fabrika Yangını: Küle Döndü

Okay Yalçın'a ait olduğu belirtilen 'Okay Plastik' adlı fabrikadaki yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi. 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip plastik kasa üretimi yapılan fabrikadaki yangının nedeninin uzman ekibin incelemesi sonrası netlik kazanacak.

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yangına itfaiye ekipleri, yeterli kuvvetle müdahaleye devam ediyor. Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı alanda herhangi bir yaralanan olmadı. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Kaynak: DHA