Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: 16 Saat Sonra Söndürüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangında fabrika kullanılamaz hala geldi.

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Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını: 16 Saat Sonra Söndürüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı 50 bin metrekarelik fabrikada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye başta Beylikdüzü olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerinden çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı. İtfaiyenin zaman zaman patlamaların olduğu fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

16 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Ambulansların da hazır bekletildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana gelirken, patlamalar da oldu. İtfaiye ekipleri, yıkılma riski nedeniyle içeri girilemediği için robotik müdahale araçlarıyla çalışma yaptı. Yaklaşık 16 saat süren uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde Korkutan Fabrika Yangını: Saatlerdir Söndürülemiyor!Beylikdüzü'nde Korkutan Fabrika Yangını: Saatlerdir Söndürülemiyor!Güncel

Kaynak: AA

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