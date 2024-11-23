Yeşilçam'ın Usta İsminden Acı Haber: Samim Meriç Hayatını Kaybetti

'Tatar Ramazan’, 'Beklenmeyen Misafir’, ‘Düşler De Ölür’ ve ‘Ağlama Sevgilim’ gibi yapımlarda yer alan ünlü Yeşilçam oyuncusu Samim Meriç’den üzen haber geldi. Aralarında Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır’ın da bulunduğu pek çok isimle kamera karşısına geçen usta oyuncu Samim Meriç 84 yaşında hayata veda etti.

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Oyuncular Sendikası, Samim Meriç'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu. İzleyenler onu Tatar Ramazan filminde oynadığı Abidin Ağa karakteriyle hatırlıyor.