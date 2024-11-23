Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu'nun Son Sağlık Durumunu Ailesi Açıkladı

Kanser hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu yoğun bakıma kaldırılan Beşiktaş’ın efsane kaptanı Tayfur Havutçu’dan iyi haber geldi. Havutçu’nun yoğun bakımdan normal servise alındığı ve tedavisine burada devam edeceği öğrenildi.

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Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu'nun Son Sağlık Durumunu Ailesi Açıkladı

Beşiktaş’ın efsane kaptanı Tayfur Havutçu’dan sevindiren haber geldi. Kanser tedavisi gören Havutçu geçtiğimiz hafta sonu enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış; rutin işlemler sırasında bazı değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle tedbir amacıyla yoğun bakım servisine alınmıştı.

Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu'nun Son Sağlık Durumunu Ailesi Açıkladı - Resim : 1

EFSANE KAPTANDAN SEVİNDİREN HABER

Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu bugün sosyal medya hesabın bir paylaşımda bulunarak, Tayfur Havutçu’nun normal servise alındığını duyurdu.

Neslihan Havutçu paylaşımında, Eşim Tayfur Havutcu'nun yoğun bakım sürecinde tedavimizi gerçekleştiren tüm Amerikan Hastanesi doktorlarımıza, hemşirelerimize ve hastane personeline; bugüne kadar biriktirdiğimiz tüm güzel dostlarımıza; Beşiktaş'ın eski ve yeni tüm yöneticilerine; taraftarımıza ve bu zor günümüzde bizi destekleyen ve yanımızda olan diğer takım taraftarları ve yöneticilerine; ayrıca basın mensuplarına teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

Bundan sonra, normal odadaki ziyaretçi yasaklı tedavi sürecimizde de yanımızda olan herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız.” ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu'nun Son Sağlık Durumunu Ailesi Açıkladı - Resim : 2

Beşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu Yoğun Bakımda. Son Durumunu Eşi AçıkladıBeşiktaş'ın Efsane Kaptanı Tayfur Havutçu Yoğun Bakımda. Son Durumunu Eşi AçıkladıSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

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