Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş İtirafı

Filenin Sultanları'nın en önemli isimleri arasında yer alan Ebrar Karakurt, samimi açıklamalarda bulundu. Ebrar, "Çocukluğumdan beri hep Beşiktaşlıyım" dedi.

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş İtirafı

Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad ekibinde forma giyen Ebrar Karakurt, samimi açıklamalarda ulundu. Karakurt, açıklamalarında Türkiye’yi özlediğini söyledi.

“Türkiye, İtalya ve Rusya liglerinden sonra hangi ülkede oynamak istersin” sorusunu yanıtlayan Karakurt, "İtalya'yı deneyimledim. Rusya'yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye'den sonra Amerika'yı da deneyimlemek isterim. Ama şu anda değil" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş İtirafı - Resim : 1

Galatasaray’ı mı Fenerbahçe’yi mi destekliyorsun?’ sorusunun da sorulduğu Ebrar Karakurt’un yanıtı çok net oldu. Ebrar, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Voronkova Galatasaraylı ben Beşiktaşlıyım. Onu sürekli zorbalıyorum (Gülerek). Beşiktaş aşkı çocukluğumdan geliyor. Değiştiremem. Başka takımı içim almıyor. Başka takımın da tribününe gittim sevmedim en çok Beşiktaş'ın tribünü sevdim. Çocukluğumdan beri hep Beşiktaşlıyım."

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