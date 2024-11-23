İtalya'dan Bomba Osimhen İddiası

Süper Lig ekibi Galatasaray’a transfer olmasıyla dünyayı ayağa kaldıran Victor Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları sık sık gündeme gelirken, İtalya’dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı ve 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Osimhen için Juventus iddiası geldi. Futbol yorumcusu Daniele Adani, Juventus'un Vlahovic ile yollarını ayırması durumunda bir numaralı tercihinin Victor Osimhen olduğunu duyurdu. Adani, "Juventus forvet değiştirmeye karar verirse bence gidip Osimhen'i alacaklar" dedi.