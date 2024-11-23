Manchester City'nin Yıldızı Haaland'a Hapis Cezası Şoku

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen Erling Haaland’ın hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

City’den yıllık 20 milyon Euro kazanan Erling Haaland’ın başı İsviçre’de 65 Euro’luk trafik cezasını ödemediği için belaya girdi. Haaland’ın söz konusu cezayı ödememesi halinde, hapse girme ihtimali olduğu bildirildi.

İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre; Haaland, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı. Yıldız oyuncu para cezasın 1 yıldır ödemedi.

Haberde, Haaland’ın İsviçre’ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezası alabileceği kaydedildi.