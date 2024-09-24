Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber: Yeni Adresini Yazdılar

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Osimhen’in transferiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray’a çevrilirken, yıldız oyuncunun gelecek yıl rotasının İngiltere ya da İtalya olacağı iddia edildi.

Osimhen’in kariyerinde sezon sonu önemli bir değişikliğe imza atacağı iddia edilirken, yıldız oyuncunun Napoli’den gitmek için her şeyi yapacağı kaydedildi. İtalya basınında yer alan haberlerde, İtayan devi Juventus’un da Osimhen için tüm şartları zorladığı ve Napoli’ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydeildi.

Osimhen’in Galatasaray’daki performansının da transferde önemli bir detay olacağı iddia edilirken, yıldız isme İngiliz devi Arsenal’in de talip olduğu iddia edildi. ‘Topçular’ın Nijeryalı yıldız için 75 milyon Euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi. Ancak Osimhen’in gönlünün Juventus’tan yana olduğu bildirildi.