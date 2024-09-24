Galatasaray'da PAOK Maçı Öncesi Üç Önemli Eksik!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi serüveni başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun yeni formatında ilk hafta PAOK ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'nın yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

GALATASARAY'DA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

OKAN BURUK YENİDEN KULÜBEDE

Galatasaray'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

Kaynak: AA