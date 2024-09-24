Manchester City Şokta! Yıldız Oyuncu Sezonu Kapattı

Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Rodri'den kötü haber geldi. Arsenal ile oynanan maçta sakatlanıp oyundan çıkan İspanyol futbolcunun ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Rodri, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

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Manchester City Şokta! Yıldız Oyuncu Sezonu Kapattı

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele, tarafların ikişer gol atmasıyla berabere biterken, 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Manchester City oyuncusu Rodri'den kötü haber geldi.

28 yaşındaki oyuncunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık olduğu belirtildi. Yapılan testler sonucu Rodri'nin sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşti.

GREV KONUSU GÜNDEMDEYDİ

Geçen sezon milli maçlarla beraber 63 maça çıkan İspanyol futbolcu, maç takviminin yoğunluğuna isyan etmiş ve grev seçeneğine yakın olduğunu belirtmişti. Rodri açıklamasında, "Böyle devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Biz bu sporun ana karakterleriyiz, sadece para veya pazarlama değil, oyunun kalitesi de önemli. Birilerinin artık bizimle ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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