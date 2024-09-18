Avrupa Futbolunda Grev Sesleri: Futbolcular İsyanda

Avrupa futbolundaki yoğun maç takvimi futbolcuları isyan ettirmeye devam ederken, Premier Lig’deki oyuncular ‘grev’ olasılığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. Geçen sezon milli maçlarla birlikte 63 maça çıkan Manchester City’nin yıldızı Rodri, grev kararı almaya yakın olduğunu açıkladı.

Özellikle İngiltere Premier Lig’de giyen futbolcular yoğun maç takvimi nedeniyle canından bezerken, geçen sezonun ardından bu yaz oynanan Euro 2024 turnuvası nedeniyle birçok futbolcu dinlenmeye fırsat bulamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de sistem değişikliğine gidilmesiyle, maç takvimine birkaç maç daha eklendi.

Manchester City’de forma giyen İspanyol Rodri, fiziksel sınıra ulaştığını ve grev seçeneğine yakın olduğunu açıkladı.

Rodri, açıklamasında, "Bu noktaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Durumu anlamak çok zor değil, hangi oyuncuya sorarsanız aynı şeyi söyleyecektir. Böyle devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Biz bu sporun ana karakterleriyiz, sadece para veya pazarlama değil, oyunun kalitesi de önemli. Birilerinin artık bizimle ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'BÖYLE GİDERSE 30 YAŞINDA BIRAKIRIM'

Manchester City'nin diğer bir yıldızı Manuel Akanji dePremier Lig'deki yoğun fikstürden şikayet etmiş ve "Böyle giderse 30 yaşında futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullanmıştı.