Juventus'tan Osimhen Açıklaması: '4 Ay Uğraştım'

Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen için Juventus cephesinden bir açıklama geldi. Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen transferi için 4 ay uğraştığını belirtti.

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Juventus'tan Osimhen Açıklaması: '4 Ay Uğraştım'

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili Juventus cephesinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli konuya ilişkin açıklamasında, Napoli’de görev yaptığı dönemde, Osimhen’in transferini ‘en zor operasyon’ olarak niteledi.

Giuntoli, açıklamasında, "Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım” dedi.

ŞİMDİ JUVENTUS’A İSTİYOR

Osimhen’in geçen transfer döneminde satılması gerektiğini düşündüğünü belirten Giuntoli, “Ancak Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis akıllı ve kurnaz bir girişimci. Ona çok şey borçluyum, onu seviyorum.” Dedi.

İtalyan basınından tuttosport’un haberine göre, Juventus, Osimhen’i transfer etmek için girişimlerde bulunacak.

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