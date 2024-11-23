Fener Suudileri İkna Etti! Talisca'da Mutlu Son

Fenerbahçe Talisca'nın transferi için Al-Nassr ile büyük ölçüde anlaştı. Transferin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Fener Suudileri İkna Etti! Talisca'da Mutlu Son

Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ara transferde işi sıkı tutmak isterken, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca’ya kancayı taktı. Suudi Arabistan ekibinin Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği iddia edildi.

Fener Suudileri İkna Etti! Talisca'da Mutlu Son - Resim : 1

Al-Nassr ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız ile de prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Talisca için Suudi ekibi ilk olarak milyon Euro sayın alma opsiyonu talep ederken, Fenerbahçe kapıyı 6 milyon Euro’dan açtı. Pazarlıklar sürerken, Fenerbahçe’nin 7 milyon Euro’yu kabul edebileceği belirtildi.

Transferin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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