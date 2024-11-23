Fener Suudileri İkna Etti! Talisca'da Mutlu Son

Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ara transferde işi sıkı tutmak isterken, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca’ya kancayı taktı. Suudi Arabistan ekibinin Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiği iddia edildi.

Al-Nassr ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldız ile de prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Talisca için Suudi ekibi ilk olarak milyon Euro sayın alma opsiyonu talep ederken, Fenerbahçe kapıyı 6 milyon Euro’dan açtı. Pazarlıklar sürerken, Fenerbahçe’nin 7 milyon Euro’yu kabul edebileceği belirtildi.

Transferin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.