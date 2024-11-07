Talisca Fenerbahçe'ye Gelecek mi? Menajeri Açıkladı

Her transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca hakkında son günlerde Fenerbahçe iddiaları ortaya atılmaya başlandı. 30 yaşındaki yıldızın menajeri iddialara son noktayı koydu.

Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Anderson Talisca’nın ismi, Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. Yıldız oyuncunun menajeri Carlos Leite, oyuncusunun Türkiye’den teklif alıp almadığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leite, 30 yaşındaki Talisca için Türkiye’den teklif olmadığını ve yıldız ismin Al Nassr’da kalacağını açıkladı. Talisca’nın Al Nassr’dan ayrılmasının mümkün olmadığını vurgulayan menajeri şunları söyledi:

"Sözleşmemiz 2026'nın haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok.”

Kaynak: Sabah