İstanbul İçin Kırmızı Alarm! Son 10 Yılın En Düşük Seviyesi...

İstanbul'a su sağlayan barajlar kırmızı alarm veriyor. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,18'e düştü. Su seviyesi 6,07'ye gerileyen Alibey Barajı ise bu oranla son 10 yılın en düşük seviyesini indi.

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Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Yeterli yağışları alamayan barajlardaki gerileme tehlikeli seviyelere doğru ilerliyor.

İstanbul İçin Kırmızı Alarm! Son 10 Yılın En Düşük Seviyesi... - Resim : 1

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 30,18’ GERİLEDİ

Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,18'e geriledi. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor.

İstanbul İçin Kırmızı Alarm! Son 10 Yılın En Düşük Seviyesi... - Resim : 2

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 6,07 oldu.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 26,83

Darlık yüzde 32,24

Elmalı yüzde 51,93

Terkos yüzde 40,67

Alibey yüzde 6,07

Büyükçekmece yüzde 32,46

Sazlıdere yüzde 41,93

Istrancalar yüzde 34,14

Kazandere yüzde 8,27

Papuçdere yüzde 7,95"

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Kaynak: İHA

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