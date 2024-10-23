Adıyaman'da Keşfedildi! Sular Yükselince Araştırma Yapılamamıştı, Ekipler İncelemeyi Tamamladı... Tam 3 Bin Yıllık

Kahta ilçesi ile Samsat ilçe kıyıları arasındaki bölgede Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler, alan taraması yaptı. Tekne ile sahil şeridinde bulunan mağaralar ve tarihi kalıntıları inceleyen Mehmet Alkan, kaya resimlerinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kaya yerleşkesi tespit etti.

Milattan önce 1. Yüzyıl olarak tarihlenen kaya yerleşkelerinde insanlar tarafından yapılan oyuklar ve kanalların yanı sıra çömlek kırıntılarına rastlandı. Ekiplerin bölgedeki tarama çalışmasına devam edeceği öğrenildi.