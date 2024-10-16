Yer: Sivas… Asırlık Köyde 14 Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı, Herkes Hayrete Düştü

Muhtar Corut, "Ben 12 yaşındayken İstanbul'a gittim. Gelip gidiyordum, bağımı hiç koparmadım. O köyde hatıralarım var. Şu an bu yeni köyümde yaşanmışlığım çok daha fazla ama bana sorsalar bu köy mü o eski köy mü, ben eski köyümüzü tercih ederim. Bir insanın gözünü açtığı yer önemlidir. Benim için orası bitmeyen bir tarih” ifadelerini kullandı.