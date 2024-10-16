Yer: Sivas… Asırlık Köyde 14 Yıl Sonra Gün Yüzüne Çıktı, Herkes Hayrete Düştü
Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'nın inşası nedeniyle sular altında kalan asırlık Pusat köyü, yaşanan kuraklık sonucu baraj sularının çekilmesiyle tekrar gün yüzüne çıktı. Köylüler, su altında kalan köylerinden alabildikleri antika değerdeki değirmen taşlarını yeni köyün meydanında sergilemeye başladı.
Kaynak: İHA
2010 yılında barajın su tutmasıyla suya gömülen eski Pusat köyü, kuraklık, tarımsal sulama ve 50 kilometre uzaklıktaki 4 Eylül Barajı'na içme suyu takviyesi nedeniyle suların gözle görülür derecede çekilmesiyle tekrar ortaya çıktı.
Yaklaşık 14 yıl boyunca su altında kalan köyde doğup büyüyen köylüler, geçmişle bugünü bir araya getirmek amacıyla kiraladıkları kepçe ile gün yüzüne çıkan tarihi loğ taşları, su değirmeni borusu, setenler ve yarma taşlarını çıkararak yeni köyün meydanına taşıdı.
"KEPÇE KİRALADIK VE TARİHİ EŞYALARIMIZI ÇIKARTTIK"
Köy halkından Mustafa Depe, eski köye indiklerinde hissettikleri duyguları paylaşarak, “Baraj köyümüze 2010 yılında yapıldı. Şimdi sular çekildi. Eski köyümüz gün yüzüne çıktı. Biz de gidip kepçe kiraladık ve tarihi eser sayılabilecek eşyalarımızı çıkarttık. Eski hatıraları canlandırmak istedik. Loğ taşları, setenler, değirmen taşlarımız var. İster istemez heyecanlandık. Hala eski köye indiğimizde duygulanıyoruz. Orası bizim doğup büyüdüğümüz yer. Hatıralarımız çok fazla” dedi.
"ORASI BİTMEYEN BİR TARİH"
Pusat Köyü Muhtarı Rasim Corut, gözünü açtığı yerin önemine dikkat çekerek, “Gerçekten çok duygulanıyorum. Biz de mutluyuz, onlarda mutlu. Çok uğraştık, zorluk çektik. Loğ taşları, su değirmeni borusu, setenler ve yarma taşları çıkardık. Suyun bu kadar çekilmesini de asla istemezdik. Baraj doluyken de çok güzeldi. Bu eşyaları alma imkânımız oldu buna da çok sevindik." dedi.
Muhtar Corut, "Ben 12 yaşındayken İstanbul'a gittim. Gelip gidiyordum, bağımı hiç koparmadım. O köyde hatıralarım var. Şu an bu yeni köyümde yaşanmışlığım çok daha fazla ama bana sorsalar bu köy mü o eski köy mü, ben eski köyümüzü tercih ederim. Bir insanın gözünü açtığı yer önemlidir. Benim için orası bitmeyen bir tarih” ifadelerini kullandı.