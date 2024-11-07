Bakanlık Tuzla'daki Şiddet Davasına Müdahil Oldu

İstanbul’un Tuzla ilçesinde meydana gelen skandal olayda, bir otoparkın önünde oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa A.K. isimli şahıs tarafından uygulanan şiddet Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacağı, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacağını duyurdu.

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.

Bakanlık söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.