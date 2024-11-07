Bakanlık Tuzla'daki Şiddet Davasına Müdahil Oldu

Tuzla'da 7 yaşındaki çocuğa A.K. isimli şahıs tarafından uygulanan şiddetin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık davaya müdahil olacağını ve mağdur çocuk ile ailesine psikolojik destek sağlayacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakanlık Tuzla'daki Şiddet Davasına Müdahil Oldu

İstanbul’un Tuzla ilçesinde meydana gelen skandal olayda, bir otoparkın önünde oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa A.K. isimli şahıs tarafından uygulanan şiddet Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacağı, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacağını duyurdu.

Bakanlık Tuzla'daki Şiddet Davasına Müdahil Oldu - Resim : 1

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.

Bakanlık Tuzla'daki Şiddet Davasına Müdahil Oldu - Resim : 2

Bakanlık söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

İstanbul'da Dehşet Dolu Anlar: 7 Yaşındaki Çocuğa 'Gürültü Yaptığı' Gerekçesiyle Yumruklu Saldırıİstanbul'da Dehşet Dolu Anlar: 7 Yaşındaki Çocuğa 'Gürültü Yaptığı' Gerekçesiyle Yumruklu SaldırıGüncel

Etiketler
Tuzla İstanbul
Son Güncelleme:
Miras Kavgasında Son Perde! İlhan İrem'in Vasiyetiyle İlgili Kritik Gelişme İlhan İrem'in Vasiyetiyle İlgili Kritik Gelişme
Aç Karnına 2 Kaşık Yiyince Göbek Yağlarını Eritiyor: Kahvaltıların Süper Kahramanı Diye Geçiyor Aç Karnına 2 Kaşık Yiyince Göbek Yağlarını Eritiyor: Kahvaltıların Süper Kahramanı Diye Geçiyor
Dilan Polat'ın Arkadaşıydı... Bir Güzellik Merkezi Skandalı Daha! Sevim Alan'a Hapis Cezası Şoku Dilan Polat'ın Arkadaşıydı... Sevim Alan'a Hapis Cezası Şoku
En Sağlıklı Meyve Suyu Hangisi? Ne Vişne Ne de Kayısı, Hepsini Solladı En Sağlıklı Meyve Suyu Hangisi? Ne Vişne Ne de Kayısı, Hepsini Solladı