İstanbul'da Dehşet Dolu Anlar: 7 Yaşındaki Çocuğa 'Gürültü Yaptığı' Gerekçesiyle Yumruklu Saldırı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk 'gürültü yaptığı' gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çocuğu yumruklayıp yere fırlatan şahıs ise tutuklandı.

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İstanbul’un Tuzla ilçesinde Şifa Mahallesi’nde 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sıralarında bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp yere fırlattı.

GÜRÜLTÜ YAPTI DİYE SALDIRMIŞ!

Saldırganın 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K.’nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Saldırgan 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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