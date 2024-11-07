İstanbul'da Kulübede Yaşayan Adam Ölü Bulundu

İstanbul Maltepe'de boş arazide bulunan bir kulübede yalnız yaşayan 46 yaşındaki Ayhan Aydoğdu ölü bulundu. Aydoğdu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'da Kulübede Yaşayan Adam Ölü Bulundu

İstanbul Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi, Altıntabak Sokak'taki boş arazide bulunan kulübede Ayhan Aydoğdu isimli vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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