Cemaat Neye Uğradığını Şaşırdı! Güngören’de Evsiz Bir Adam Camide Ölü Bulundu

İstanbul Güngören'de Hz. İbrahim Camii'nde, evsiz olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Eren Karaman ölü bulundu. İkindi namazı saatinde camiye gelen cemaat, cesedi görünce neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karaman'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cemaat Neye Uğradığını Şaşırdı! Güngören’de Evsiz Bir Adam Camide Ölü Bulundu

İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bulunan Hz. İbrahim Camii'nde bugün saat 15.40 sıralarında camiye gelen cemaat, bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Eren Karaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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