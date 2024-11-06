Cemaat Neye Uğradığını Şaşırdı! Güngören’de Evsiz Bir Adam Camide Ölü Bulundu

İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bulunan Hz. İbrahim Camii'nde bugün saat 15.40 sıralarında camiye gelen cemaat, bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Eren Karaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA