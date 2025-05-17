Kına Gecesinde Gelinin Üzerine Disko Topu Düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesi, tehlikeli bir kazayla sonlandı. Tavan kısmında bulunan büyük boyutlu hareketli disko topu (aynalı küre), yerinden koparak sahne alanına düştü. Olayda gelinle birlikte iki davetli yaralandı.

GELİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaza, saat 22.00 sularında Sanayi Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Kına gecesi için bir araya gelen Avukat B.M. ile Eczacı B.S.'nin kutlaması sırasında, yaklaşık 4 metre yükseklikten kopan dev aynalı küre, dans eden gelin B.S. ile iki misafirin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri düğün salonunda yapılan yaralılar, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumları iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O anlar, salonda bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, gelin ve damadın konuklarla birlikte eğlendiği sırada, dev disko topunun hemen üstlerinde sallandığı görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: AA-DHA