Yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri Kuruluyor! Karar Resmi Gazete'de
İdare ve Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni bölge idare mahkemeleri kurulacak. Ayrıca Diyarbakır'da 2. Vergi Mahkemesi de faaliyete geçecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Antalya, Diyarbakır ve Kayseri illerinde yeni bölge idare mahkemeleri kurulmasına ve bu mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine karar verildi. Karar, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2576 sayılı Kanun kapsamında alındı.
ANTALYA'YA ÜÇ İLİ KAPSAYAN YENİ MAHKEME
Antalya'da kurulacak bölge idare mahkemesi, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayacak. Mahkemede, 8 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ile ilgili adli yapılar oluşturulacak.
DİYARBAKIR'DA GENİŞ YETKİ ALANI VE İKİNCİ VERGİ MAHKEMESİ
Diyarbakır'daki yeni bölge idare mahkemesi ise 8 ili kapsayacak: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş. Mahkeme bünyesinde 11 İdari Dava Dairesi ile 1 Vergi Dava Dairesi kurulacak. Ayrıca şehirde Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesi de hayata geçirilecek.
KAYSERİ'DE BEŞ İDARİ DAVA DAİRESİ
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerini kapsayacak. 5 İdari Dava Dairesi ve 1 Vergi Dava Dairesi kurulacak.
Kaynak: ANKA