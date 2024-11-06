Bursa'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu; Sokakta Yürürken Yakalandı
Bursa'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yolda yürürken yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yürürken şüphelendikleri Bülent G.’yi (49) durdurdu. Bülent G.’nin yapılan GBT sorgulamasında, ‘Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Birden çok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirtilen hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA