Bursa'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu; Sokakta Yürürken Yakalandı

Bursa'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yolda yürürken yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu; Sokakta Yürürken Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yürürken şüphelendikleri Bülent G.’yi (49) durdurdu. Bülent G.’nin yapılan GBT sorgulamasında, ‘Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Bursa'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu; Sokakta Yürürken Yakalandı - Resim : 1

Birden çok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirtilen hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Bursa
Doğal Yollarla Öldükleri Söylenmişti! Gebze'de Katliam: Raporda Acı Gerçek Ortaya Çıktı Gebze'deki Katliamda Acı Gerçek Ortaya Çıktı
En Sağlıklı Meyve Suyu Hangisi? Ne Vişne Ne de Kayısı, Hepsini Solladı En Sağlıklı Meyve Suyu Hangisi? Ne Vişne Ne de Kayısı, Hepsini Solladı
Tarlasını Sulamaya Gitti; Hayatının Şokunu Yaşadı Tarlasını Sulamaya Gitti; Hayatının Şokunu Yaşadı
Bolu'da AVM'de İş Kazası! Temizlik İşçisi 2 Metreden Düştü Bolu'da AVM'de İş Kazası! Temizlik İşçisi 2 Metreden Düştü
İzmir'de Üniversite Öğrencilerinden YÖK Protestosu İzmir'de Üniversite Öğrencilerinden YÖK Protestosu
Sütten Daha Çok Kalsiyum İçeriyor: Doğanın Mucizesi Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor Sütten Daha Çok Kalsiyum İçeriyor: Doğanın Mucizesi Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor